Создание макетов для лазерной резки

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Закрыт14 заявок465 просмотров

Добрый день!

периодически требуются макеты для лазерной резки. примеры во вложении. Интересует стоимость 1 готового чертежа. 

6 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров