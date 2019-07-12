Лестница с алюминиевого профиля

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Необходимо спроектировать лестницу с двухсторонними перилами из профиля и элементов фирмы «соберизавод»

Рисунок с размерами и местами крепления во вложении.

Ценна - 5000р. Сроки - 3 дня.

6 лет назад
anton436
Антон 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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