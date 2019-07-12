АР проекта дома

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Нужно подготовить АР проекта (внести изменения в существующий)

За основу взять проект из файла pdf. Но в нем следующие изменения: надо отзеркалить его, добавить эркер и веранду. 

Примерный внешний вид на рендерах. Только скат кровли в сторону веранды сделать не единым, а как показано в файле jpg. Там из-за нашего желания сделать скат в два уровня немного меняются высота в коньке и стены внешней.

6 лет назад
volcovmaxim
Максим 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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