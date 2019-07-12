[table]Необходимо выполнить проект отопления административного здания[/table]
АР проекта дома
Нужно подготовить АР проекта (внести изменения в существующий)
За основу взять проект из файла pdf. Но в нем следующие изменения: надо отзеркалить его, добавить эркер и веранду.
Примерный внешний вид на рендерах. Только скат кровли в сторону веранды сделать не единым, а как показано в файле jpg. Там из-за нашего желания сделать скат в два уровня немного меняются высота в коньке и стены внешней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить проект планировки и проект межевания территории линейного объектаЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать чертеж для выполнения токарных работ, все размеры предоставлю.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Объект: Газопровод высокого давления Р ?0,6 МПа по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, с. Каменское, ориентировочная протяженность 3000 м Экспертиза государственная Интересует срок работ и стоимостьЗакрыт6 лет назад
есть комплект документации на оборудование 30 документов суммарным объемом порядка 120 страниц Нужно оформить все эти документы согласно требований ЕСКД Пример документов, которые требуют переоформления во вложенииЧертежи и Схемы5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $29
Тип работы:Курсовая работа с практической частью Предмет знаний:ЭлектроснабжениеЧертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать разделы ООС и ОВОС для линейного объектаЗакрыт6 лет назад
- $20
Периодически (пару раз в месяц) нужна визуализация металлоизделий. Как правило, это автонавесы, навесы для дома, террас и т.п. Не нужны мегарендеры. Нужно чтобы клиент увидел, как данное изделие будет выглядеть у него на объекте. ...Чертежи и Схемы13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить раздел ЭОМ. Освещение газофиката и площадки под автоцистерну перед ним. В расчетах предусмотреть использование тельфера на 1,5 тонны. В Литве предусмотреть две разметки на 220 и 380 вольт. Раздел ОС. Установка датчиков ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
усі деталі при особистій переписці в телеграм/вайберЗакрыт6 лет назад