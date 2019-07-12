Создать конструкцию гаражных ворот, поднимающихся наверх-наружу

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт6 заявок314 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

6 лет назад
guest_15632965225221
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров