Нужно посчитать конструктивную часть водорезервуара с насосной станцией. Более подробно в л.с.
Создать конструкцию гаражных ворот, поднимающихся наверх-наружу
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
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