Здравствуйте!

Нужен чертёж конструкции, вид сбоку и в разрезе, с указанием размеров длин, толщин, высот и других параметров всех материалов.

Конструкция: круглая вешалка, см. фото в приложении.

Габаритные размеры: Высота 1400 мм., Диаметр 700 мм.

Основной конструктив: ЛДСП 16 мм толщина +HPL (кромка по краю ЛДСП, см. фото готовой конструкции.

Фурнитура: по нижней части каждой полки прут из нержав. стали, диаметр 8 мм., выполняющий роль перекладины для вешалок (на что вешаются товары на крючках (см. фото). Прут крепится к полке с нижней стороны на кронштейнах, расстояние между прутом и полкой 4 см. Кронштейны примерно через каждые 25 см., пишу примерно потому, что диаметр ободов из прута разный.

Диаметр полок ЛДСП (см. фото) должен быть: платформа 70 см., над ней полка 60 см., выше полка 50 см., и верхняя полка 40 сантиметров в диаметре.

Диаметры прутов под полками должны быть немного меньше: под полкой 60 см., диаметр прута 55 см., под полкой 50 см.. диаметр прута 45 см. и под полкой 40 см., диаметр 35 см.

Платформа (низ) - диаметр 70 см., высота от пола 10 см. (по нижней части платформы)

Под платформой окантовка - пластик метализированный, толщина 2 мм., диаметр 65 см.

Полка 1 (60 см. диаметр) - высота от пола 55 см. (по верхней части полки)

Полка 2 (50 см. диаметр) - высота от пола 100 см. (по верху полки)

Полка 3 (40 см. диам) - высота от пола 140 см.

Полка 1 стоит на 4 трубках (диаметр 25 мм.) в форме квадрата, длина каждой стороны квадрата 25 см.

Полка 2 стоит на полке 1 на 4 трубках... на расстоянии друг от друга по 20 см.

Полка 3 стоит на полке 2 на 4 трубках... на расстоянии 15 см.