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Елена
lenayaelena
lenayaelena
28 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
2 отзыва
(-2)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Виталий Артемов
kabucha02
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
$20
3 балла
4 года назад
Эскиз перепланировки
Заказ не был выполнен
Максим
maxim_i91
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
2 балла
6 лет назад
Нужно планировочное решение.
Заказ был не выполнен, обещала пару раз завтра, завтра, но так и не сделала.
Чертежи и Схемы
1 отзыв
(-1)
$1/час
от $1
#72
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Отзывы заказчиков
2
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