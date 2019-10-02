lenayaelena

Елена lenayaelena

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kabucha02
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
3 балла
4 года назад
Эскиз перепланировки
Заказ не был выполнен
maxim_i91
Максим 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
2 балла
6 лет назад
Нужно планировочное решение.
Заказ был не выполнен, обещала пару раз завтра, завтра, но так и не сделала.
Чертежи и Схемы
1 отзыв(-1)
$1/час
от $1
#72