Разработка и подготовка чертежей. Металоконструкции, металокаркасы.

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Закрыт24 заявки379 просмотров

Нуждаюсь в изготовлении и проектировании  изделий из металла по эскизам ( Перегородки , ограждения , лестницы, мебельные каркасы и т.д.). 3D визуализация. Навыки работы в  SolidWorks.  Подготовка чертежей для металлообработки.

SolidWorks
6 лет назад
Denzel79com
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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