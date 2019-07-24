Оцифровка чертежей

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Закрыт23 заявки379 просмотров

Уже есть:

- обмерный план 

- план расстановки мебели

Нужно за 2-3 дня

перевести в Auto CAD: 

 планы + развертки (12 листов)

6 лет назад
guest_15649910039672
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров