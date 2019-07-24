Нужно доработать раздел "Система растворопровода пенообразователя"

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Объект: нефтебаза.  

Проект "Система растворопровода пенообразователя" уже выполнен, нужно добавить сливную и наливную автоэстакады к существующей системе по аналогии с жд эстакадой. 

Разница в том, что над жд-эстакадой навес, над автоэстакадами его нет. Понадобится конструкция для крепления трубопроводов. 

Срок 4 августа (вечер) 

Детали при переписке.

6 лет назад
prombezopasnost
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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