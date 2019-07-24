Нужно доработать раздел "Система растворопровода пенообразователя"

Объект: нефтебаза.

Проект "Система растворопровода пенообразователя" уже выполнен, нужно добавить сливную и наливную автоэстакады к существующей системе по аналогии с жд эстакадой.

Разница в том, что над жд-эстакадой навес, над автоэстакадами его нет. Понадобится конструкция для крепления трубопроводов.

Срок 4 августа (вечер)

Детали при переписке.