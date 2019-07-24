Нарисовать чертеж по ТЗ для Конусной Дробилки КМД/КСД 2200 Нужен специалист, который работал в отрасли, конструктор в Горно-шахтном оборудование, Дробильно Сортировочном оборудование. Необходимо разбираться в Щековых и Конусных дробилках, Грохотах, Мельницах ...
Нужно доработать раздел "Система растворопровода пенообразователя"
Объект: нефтебаза.
Проект "Система растворопровода пенообразователя" уже выполнен, нужно добавить сливную и наливную автоэстакады к существующей системе по аналогии с жд эстакадой.
Разница в том, что над жд-эстакадой навес, над автоэстакадами его нет. Понадобится конструкция для крепления трубопроводов.
Срок 4 августа (вечер)
Детали при переписке.
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