Доброго дня! Нужно спроектировать мебель на основе старого дизайна (оставить цвет и стилистику, комплектация и некоторые размеры изменятся, см. "1 Чертёж Красногорск"). Все размеры должны соответствовать тем, которые на "1 Чертеж Красногорск" ...
План
Нужен заводской план под навес для машины.Пример на фото от разных проектов
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