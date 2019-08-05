Разработка чертежей торговой мебели и фото привязка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт5 заявок393 просмотра

Доброго дня! 

Нужно спроектировать мебель на основе старого дизайна (оставить цвет и стилистику, комплектация и некоторые размеры изменятся, см. "1 Чертёж Красногорск").  

Все размеры должны соответствовать тем, которые на "1 Чертеж Красногорск" 

Ящик для хранения – в приложении пример со старыми размерами (не учитывайте старый размер), это просто пример.

Ресепшен макет – там должно быть не 2300 ширина, а 1800 мм. 

Ресепшен чертёж – правильный размер.  

В приложении фото примеры дизайна и готовой мебели. 

Необходимо: 

1) дизайн проект (чертежи конструкций с размерами) 

2) визуализация (в приложении фото МЕСТО МОНТАЖА КРАСНОГОРСК, на место белого островка в проходе нужно поставить наш, расположение как на чертеже, машина на месте белого домика)

6 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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