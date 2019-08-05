Уже есть: - обмерный план - план расстановки мебели Нужно за 2-3 дня перевести в Auto CAD: планы + развертки (12 листов)
Разработка чертежей торговой мебели и фото привязка
Доброго дня!
Нужно спроектировать мебель на основе старого дизайна (оставить цвет и стилистику, комплектация и некоторые размеры изменятся, см. "1 Чертёж Красногорск").
Все размеры должны соответствовать тем, которые на "1 Чертеж Красногорск"
Ящик для хранения – в приложении пример со старыми размерами (не учитывайте старый размер), это просто пример.
Ресепшен макет – там должно быть не 2300 ширина, а 1800 мм.
Ресепшен чертёж – правильный размер.
В приложении фото примеры дизайна и готовой мебели.
Необходимо:
1) дизайн проект (чертежи конструкций с размерами)
2) визуализация (в приложении фото МЕСТО МОНТАЖА КРАСНОГОРСК, на место белого островка в проходе нужно поставить наш, расположение как на чертеже, машина на месте белого домика)
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