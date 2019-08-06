Проектирование раздел ХС стадия П

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки253 просмотра

нужно срочно сделать раздел ХС в стадии П, начать надо прямо щас, пояснительную записку все предоставлю

Высылаю АР и ТХ в dwg.

Принцип холодоснабжения выберите сами исходя из экономической целесообразности.

Вряд ли нужен чиллер. В стадии "П" нужен расчёт. схема и подбор оборудования.

Задавайте конкретные вопросы. Постараюсь на всё ответить

Начать надо прямо щас, аванс после готовности 50% и 50% после как пройдет экспертизу

6 лет назад
stroymontazh
Роман 
61 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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