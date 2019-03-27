Фотограф, предоставляю услуги по обработке фотографий
Предлагаю услуги в качестве фотографа. Опыт работы 7 лет в различных жанрах.
Предоставляю качественные фото в кратчайшие сроки. Так же предоставляю услуги по обработке фото:
_ Устранение деталей
_ Цветокоррекция
_ Замена фона
_ Глубокая ретушь кожи
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Фотограф, отдаю фото в кратчайшие сроки187 просмотров
- Ретушь фото172 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Заказчик очень долго не мог согласовать конечный результат. Слишком длительная и малоэффективная переписка. После согласования результата и выполнения работы отказался принимать материал. Мы решили прекратить работу и сошлись на компенсации. До сих пор я её не получила. Заказчика не рекомендую, считаю его не добрососвестным.
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
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