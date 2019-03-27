ChernikovaTania

Татьяна Черникова ChernikovaTania

 
26 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф, предоставляю услуги по обработке фотографий

Предлагаю услуги в качестве фотографа. Опыт работы 7 лет в различных жанрах.  

Предоставляю качественные фото в кратчайшие сроки. Так же предоставляю услуги по обработке фото:

 _ Устранение деталей 

_ Цветокоррекция 

_ Замена фона 

_ Глубокая ретушь кожи

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Narek77
32 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
9 баллов
5 лет назад
Описание Фото
Ок
Заказчик очень долго не мог согласовать конечный результат. Слишком длительная и малоэффективная переписка. После согласования результата и выполнения работы отказался принимать материал. Мы решили прекратить работу и сошлись на компенсации. До сих пор я её не получила. Заказчика не рекомендую, считаю его не добрососвестным.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#225