Заказчик очень долго не мог согласовать конечный результат. Слишком длительная и малоэффективная переписка. После согласования результата и выполнения работы отказался принимать материал. Мы решили прекратить работу и сошлись на компенсации. До сих пор я её не получила. Заказчика не рекомендую, считаю его не добрососвестным.