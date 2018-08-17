Написать без воды про полотенца https://luxurytextile.ru/shop/polotenca/ Текст должен состоять из двух частей: анонc короткий максимум 250 символов и текст неважно на какое количество. В прикрепленном файле четко указано то о чем надо писать! ...
Ищу копирайтера для написания статей на блог о здоровом образе жизни
Здравствуйте, друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера длянаписания статей на блог о здоровом образе жизни.Нужно будет писать статьи о физических активностях (ходьба, бег, фитнес и т.д.),о здоровье (профилактике болезней и лечению болезней кровеносной системы, иммунной, опорно - двигательной системы, пищеварительной, дыхательной,покровной, выделительной, половой,нервной, эндокринной и органов чувст), о красоте (о сохранении, совершенствовании игармонии) и об образе жизни (позволяющем получать удовлетворение от баланса материального,физического и психологического развития).Желательно, что бы тексты были написаны специалистом в отражаемой теме, с личным опытом и образованием.Плачу 40-50 рублей за 1000 знаков. Это в начале. Есть желание развивать сайт и это напрямуюзависит от качества ваших статей.Своевременную оплату гарантирую. Статьи нужно писать по 15-20 в месяц размером в 3000-5000 знаков. ТЗ на несколько лет вперед будете обеспечены.Дальнейшее обсуждение в личной переписке.P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе блогеров А. Борисова - isif-life.comчти 200 учеников.За хорошее сотрудничество буду рекомендовать вас внутри школы и вы сможете получать ещёбольше заказов для написания статей от других учеников.Благодарю! Жду ваших предложений.
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