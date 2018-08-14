Написать без воды про полотенца https://luxurytextile.ru/shop/polotenca/ Текст должен состоять из двух частей: анонc короткий максимум 250 символов и текст неважно на какое количество. В прикрепленном файле четко указано то о чем надо писать! ...
Нужен копирайтер для сайта путешествий и туров
Нужен копирайтер для сайта путешествий и туров - https://onedollartrips.ru/.
Важен опыт написания текстов для подобны тематик.
Более подробное ТЗ будет кидаться в личку.
Заявки фрилансеров
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