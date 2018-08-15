Необходим текст со спинтаксом

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Закрыт6 заявок130 просмотров

Необходимо составить под тему мою, письмо, В письме должно быть:

1. Тема письма

2. Текст сам

3. Имена, фамилии разные.

4. Адрес отправителя

7 лет назад
guest_1534434107255
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров