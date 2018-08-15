Здравствуйте, друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера длянаписания статей на блог о здоровом образе жизни.Нужно будет писать статьи о физических активностях (ходьба, бег, фитнес и т.д.),о здоровье (профилактике болезней и лечению болезней кровеносной системы, ...
Отзывы гугл
приветствую, требуется написание положительных тематических отзывов в гугл, тематика - сервисный центр по ремонту цифровой техники. 1-2 отзыва в день с уникальных аккаунтов не однодневок. Оплата по истечению 7 дней после публикации за отзывы которые будут утверждены модерацией гугла.
Заявки фрилансеров
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