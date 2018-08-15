Отзывы гугл

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Закрыт3 заявки151 просмотр

приветствую, требуется написание положительных тематических отзывов в гугл, тематика - сервисный центр по ремонту цифровой техники. 1-2 отзыва в день с уникальных аккаунтов не однодневок. Оплата по истечению 7 дней после публикации за отзывы которые будут утверждены модерацией гугла.

7 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров