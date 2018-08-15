Отзывы гугл

приветствую, требуется написание положительных тематических отзывов в гугл, тематика - сервисный центр по ремонту цифровой техники. 1-2 отзыва в день с уникальных аккаунтов не однодневок. Оплата по истечению 7 дней после публикации за отзывы которые будут утверждены модерацией гугла.