Нужны тексты для нескольких страниц сайта по ремонту стиральных машин.

Объем 2500-3000 знаков на каждую страницу. Текст должен быть условно разделен на несколько частей (пара абзацев с заголовками H2).

Задача текста - быть прочитанным, заинтересовать пользователя в оказании услуги, помочь сайту с SEO.

На данный момент, в виде эксперимента, нужно заменить текстовое содержимое вот этих страниц:

https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-candy-v-moskve

https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-ardo-v-moskve

https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-siemens-v-moskve

https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-zanussi-v-moskve

В дальнейшем, если результат будет положительным, потребуется написание текстов и для остальных страниц.

Ближайшие конкуренты по запросу, например, "Ремонт стиральной машины Zanussi в Москве":

1. https://profi.ru/content/remont_target/remont_stiralnih_mashin_zanussi/ (агрегатор)

2. http://remontzanussi.ru/ (хороший пример)

3. http://www.zanussiremont.ru/ (хороший пример)

4. https://www.servicebox.ru/Moskva/Zanussi/stiralnye_mashini/ (агрегатор)

5. http://master177.ru/remont-stiralnykh-mashin-zanussi/ (хороший пример)

Такой же анализ потребуется для остальных трех страниц (по соттветствующим брендам)

Требования к контенту и уникальности:

*рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

*работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

*текст должен быть структурированным – содержать подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

*стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;

Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Адвего.