Написать без воды про полотенца https://luxurytextile.ru/shop/polotenca/ Текст должен состоять из двух частей: анонc короткий максимум 250 символов и текст неважно на какое количество. В прикрепленном файле четко указано то о чем надо писать! ...
Нужны тексты для нескольких страниц сайта по ремонту стиральных машин.
Нужны тексты для нескольких страниц сайта по ремонту стиральных машин.
Объем 2500-3000 знаков на каждую страницу. Текст должен быть условно разделен на несколько частей (пара абзацев с заголовками H2).
Задача текста - быть прочитанным, заинтересовать пользователя в оказании услуги, помочь сайту с SEO.
На данный момент, в виде эксперимента, нужно заменить текстовое содержимое вот этих страниц:
https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-candy-v-moskve
https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-ardo-v-moskve
https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-siemens-v-moskve
https://проремонт24.рф/remont-stiralnoj-mashiny-zanussi-v-moskve
В дальнейшем, если результат будет положительным, потребуется написание текстов и для остальных страниц.
Ближайшие конкуренты по запросу, например, "Ремонт стиральной машины Zanussi в Москве":
1. https://profi.ru/content/remont_target/remont_stiralnih_mashin_zanussi/ (агрегатор)
2. http://remontzanussi.ru/ (хороший пример)
3. http://www.zanussiremont.ru/ (хороший пример)
4. https://www.servicebox.ru/Moskva/Zanussi/stiralnye_mashini/ (агрегатор)
5. http://master177.ru/remont-stiralnykh-mashin-zanussi/ (хороший пример)
Такой же анализ потребуется для остальных трех страниц (по соттветствующим брендам)
Требования к контенту и уникальности:
*рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
*работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
*текст должен быть структурированным – содержать подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
*стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;
Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Адвего.
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