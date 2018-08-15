Требуется написание коммерческих текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки172 просмотра

Здравствуйте, требуется написать коммерческие тексты по тематике картин: репродукции картин, картины гобелен, иконы из гобелена и так далее. Преимущественно ищу команду авторов, так как всего текстов 29, со средним объемом от 1700 до 2400 сбп, срок до 19-го включительно, цена 70 руб/1000 сбп.

7 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров