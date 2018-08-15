Необходимо написать тексты для сайта

Здравствуйте, требуется написать коммерческие тексты по тематике картин: репродукции картин, картины гобелен, иконы из гобелена и так далее. Преимущественно ищу команду авторов, так как всего текстов 29, со средним объемом от 1700 до 2400 сбп, срок до 19-го ...