Необходимо написать тексты для сайта

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Необходимо написать новый текст и переписать существующий (так как существующий скопировать для примера)

Ремонтная тематика.

Всего 5 страниц сайта (nova.atest.site):

Главная:

  • Предложить несколько примеров продающего заголовка
  • Кратно о нас
  • Подробнее расписать как мы работаем (заголовки не меняем, заменяем только рыбу текст)
  • Рерайт блока "6 главных причин..."
  • Главная задача - заинтересованность пользователя и лаконичность
(типовые страницы)

Дизайн интерьера,

Ремонт квартир,

Проектирование домов,

Строительство домов:

  • Заполнить текстовые блоки в начале страницы (в примере у каждой страницы их 2, можно больше)
  • Главная задача - доступное описание каждой услуги без технических терминов.
Пожалуйста пишите цену сразу за всю работу (не за 1000 символов) и сроки выполнения. 
7 лет назад
rideaer
29 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров