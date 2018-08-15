Здравствуйте, друзья! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера длянаписания статей на блог о здоровом образе жизни.Нужно будет писать статьи о физических активностях (ходьба, бег, фитнес и т.д.),о здоровье (профилактике болезней и лечению болезней кровеносной системы, ...
Ищу ТЗ-мейкера. Создание ТЗ для информационных сайтов, 1000+
Ищу ТЗ майкера.
Задача: дается файл с ключевыми фразами из сервиса tz.binet.pro. В нем уже создано ТЗ, его необходимо проверить и доработать. Убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи, написать Title и H1. Все это по инструкции, в ней все описано достаточно подробно, с примерами. Плюсом я все это еще раз буду показывать потенциальным кандидатам.
Оплата 20 руб. За 1 ТЗ. На одно ТЗ в среднем уходит около 5 минут.
Пример ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1FDKnCYw4_fQC8PSSD9s0cGrPPKUJGzZU/view?usp=sharing
Инструкция, как делать ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1_1Zu5ZiTvLKCEbKYPCpGErfzlJQ1fQ7Asf3H4hZH-mg/edit?usp=sharing
В день нужно делать хотя бы 20-30 шт. Можно больше.
Работы очень много, нужно порядка 1000 ТЗ.
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