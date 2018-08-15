Ищу ТЗ-мейкера. Создание ТЗ для информационных сайтов, 1000+

Ищу ТЗ майкера.

Задача: дается файл с ключевыми фразами из сервиса tz.binet.pro. В нем уже создано ТЗ, его необходимо проверить и доработать. Убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи, написать Title и H1. Все это по инструкции, в ней все описано достаточно подробно, с примерами. Плюсом я все это еще раз буду показывать потенциальным кандидатам.

Оплата 20 руб. За 1 ТЗ. На одно ТЗ в среднем уходит около 5 минут.

Пример ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1FDKnCYw4_fQC8PSSD9s0cGrPPKUJGzZU/view?usp=sharing

Инструкция, как делать ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1_1Zu5ZiTvLKCEbKYPCpGErfzlJQ1fQ7Asf3H4hZH-mg/edit?usp=sharing

В день нужно делать хотя бы 20-30 шт. Можно больше.

Работы очень много, нужно порядка 1000 ТЗ.