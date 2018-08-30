Написание текстов

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Завершен9 заявок249 просмотров

Нужно за три дня написать 15 текстов по производственной тематике. 65 рублей - 1000 символов. Более высокую стоимость не рассматриваю. 

7 лет назад
Bodjey
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ola_Kretu
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$22
1 день
Отличный копирайтер! Ольга без проблем написала все тексты по тз, все в сроки, все нужные правки были оперативно внесены . Всегда на связи =) Однозначно рекомендую!!
Отличный заказчик, рекомендую! Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Ola_Kretu
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад