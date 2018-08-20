Текст на тему ремонт генераторов (коммерческий)

Нужен текст на тему ремонта генераторов. Особых познаний в механике не требуется - текст больше коммерческий, с описанием услуги.

Подробное задание в приложенном файле (в нем же ссылка на требования к оформлению и сервисам проверок).

Оплата 60 р. за 1000 (120 р. за текст в 2000 символов).