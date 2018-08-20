В поисках копирайтера под финансовую нишу разово

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Здравствуйте, есть ТЗ на составление материала по микро-кредитованию(займы).

ТЗ размером на 8000 символов.

Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

7 лет назад
Okaay
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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