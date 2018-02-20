Okaay

Сергей Okaay

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • В поисках копирайтера

    Здравствуйте, в поисках хорошего копирайтера по финансовым нишам (кредит, займы, рефинансирование и т.д.) Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • В поисках рерайтера для Яндекс Дзен

    Ищем хорошего рерайтера для блога в Яндекс.Дзен, по большей части необходимо будет рерайтить по 1-2 новости в день. Новости необходимо будет рерайтить интересно и без ключевых запросов. Оплата 40 рублей за 1000 знаков без ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер для игры World of Tanks

    $1

    Требуется копирайтер для игрового проекта World of Tanks.  Человек должен иметь опыт игрового копирайтинга и хорошо знаком с данной игрой. Оплата 40р за 1000 символов без пробелов. Ожидаем ваших заявок!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Jaberwocy
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Копирайтер для игры World of Tanks
Хороший заказчик! Задача поставлена ясно, ответы на сообщения быстрые и четкие. Самое главное быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный копирайт по нужным ключевым запросам! Рекомендую к сотрудничеству, все выполнено быстро и качественно!
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johny_smile
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Рерайт новостей, тема энергетика
Все замечательно: оперативность, оплата, отношение. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена на высоком уровне!
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