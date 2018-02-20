Здравствуйте, есть ТЗ на составление материала по микро-кредитованию(займы). ТЗ размером на 8000 символов. Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, в поисках хорошего копирайтера по финансовым нишам (кредит, займы, рефинансирование и т.д.) Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем хорошего рерайтера для блога в Яндекс.Дзен, по большей части необходимо будет рерайтить по 1-2 новости в день. Новости необходимо будет рерайтить интересно и без ключевых запросов. Оплата 40 рублей за 1000 знаков без ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Требуется копирайтер для игрового проекта World of Tanks. Человек должен иметь опыт игрового копирайтинга и хорошо знаком с данной игрой. Оплата 40р за 1000 символов без пробелов. Ожидаем ваших заявок!Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать рерайт новостей, тема энергетика, madenergy.ru. Уникальность материалов 100% по text.ru Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад