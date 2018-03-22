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Мой девиз:
"Работа должна не только восхищать заказчика, но и приносить удовольствие исполнителю."
Мое портфолио:
https://freelancehunt.com/freelancer/Jaberwocy.html#portfolio
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