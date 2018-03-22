Позвольте вашему тексту быть и умным и красивым

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Пишу убедительно. Пунктуальный.

Выполняю работу добротно и в срок.

Напишу мощный текст по вашему ТЗ и так как вам надо.

Делаю тексты для сайтов.

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Все мои тексты уникальны, написаны легко и свободно.

Владею простым и легким стилем написания. Текст чувствую интуитивно.

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Работая со мной, вы получаете честного, ответственного и компетентного исполнителя. Я стремлюсь к созданию долгосрочных деловых отношений с заказчиком.

Мой девиз:

"Работа должна не только восхищать заказчика, но и приносить удовольствие исполнителю."

Мое портфолио:

https://freelancehunt.com/freelancer/Jaberwocy.html#portfolio

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