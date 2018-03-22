Jaberwocy

Сергей Манилов Jaberwocy

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Позвольте вашему тексту быть и умным и красивым

Хороший текст для сайта за 24 часа.

Пишу убедительно. Пунктуальный. 

Выполняю работу добротно и в срок.

Напишу мощный текст по вашему ТЗ и так как вам надо.

Делаю тексты для сайтов.

Пишу продающие тексты.

_______________________________________________________________________________

Все мои тексты уникальны, написаны легко и свободно. 

Владею простым и легким стилем написания. Текст чувствую интуитивно.

_______________________________________________________________________________

Работая со мной, вы получаете честного, ответственного и компетентного исполнителя. Я стремлюсь к созданию долгосрочных деловых отношений с заказчиком.  

Мой девиз:

"Работа должна не только восхищать заказчика, но и приносить удовольствие исполнителю."

Мое портфолио:

https://freelancehunt.com/freelancer/Jaberwocy.html#portfolio

WhatsApp/Telegram/Viber +380963209299

Отзывы заказчиков

Okaay
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Копирайтер для игры World of Tanks
Отличный копирайт по нужным ключевым запросам! Рекомендую к сотрудничеству, все выполнено быстро и качественно!
Хороший заказчик! Задача поставлена ясно, ответы на сообщения быстрые и четкие. Самое главное быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
9 баллов
7 лет назад
Нужна статья на 1700 знаков для компании, реализующей пищевое оборудов
Сергей написал хороший текст. Работу сделал очень быстро. На замечания реагирует адекватно, с готовностью внес правки. Спасибо!
Приятный заказчик. ТЗ составлено грамотно и подробно, замечания по делу. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#633
Рерайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1359