Друзья,нужно написать продающие текста для интернет магазина по продаже товаров для беременных девушек. Всего будет 8 страниц. Нужен продающий,читабельный текст Сайт с названиями страниц отправлю в личку
Ищу копирайтера
Требуется опытный копирайтер для написания статей в количестве 10 шт. Тематика разная - растения, животные, диета, здоровье.
Оплата за 1000 збп 30 р.
От вас требуется уникальный контент, грамотное изложение мыслей и сдача работы в срок.
Просьба кандидатов-новичков не беспокоить, т. к. обучением не занимаемся.
Также попрошу не писать тем, кто берет задание и теряется.
Ищу серьезного и ответственного человека.
Жду от вас заявок!
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