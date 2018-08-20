Ищу копирайтера

Требуется опытный копирайтер для написания статей в количестве 10 шт. Тематика разная - растения, животные, диета, здоровье.

Оплата за 1000 збп 30 р.

От вас требуется уникальный контент, грамотное изложение мыслей и сдача работы в срок.

Просьба кандидатов-новичков не беспокоить, т. к. обучением не занимаемся.

Также попрошу не писать тем, кто берет задание и теряется.

Ищу серьезного и ответственного человека.

Жду от вас заявок!