Написание контента для сайта по металлообработке

Добрый вечер! Нужна ваша помощь в написании Контент для сайта компании по металлообработке в городе Харькове. Что требуется: расписать чем занимается компания( каждую услугу раскрыть как можно понятнее для людей). На странице "о нас" расписать полностью чем занимается компания, какие цели и чем готовы помочь каждому клиенту. А так же почему стоит выбрать именно нашу компанию,все плюсы. От Вас хочется услышать сколько будет это стоить и какой срок выполнения.