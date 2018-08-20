Здравствуйте, есть ТЗ на составление материала по микро-кредитованию(займы). ТЗ размером на 8000 символов. Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов.
Написание контента для сайта по металлообработке
Добрый вечер! Нужна ваша помощь в написании Контент для сайта компании по металлообработке в городе Харькове. Что требуется: расписать чем занимается компания( каждую услугу раскрыть как можно понятнее для людей). На странице "о нас" расписать полностью чем занимается компания, какие цели и чем готовы помочь каждому клиенту. А так же почему стоит выбрать именно нашу компанию,все плюсы. От Вас хочется услышать сколько будет это стоить и какой срок выполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать текст для каждого каталога товаров на сайте. С обязательным вхождением фразы: Купить Сайт занимается промышленным холодильным оборудованием и комплектующими. Тематика текста соответствующая. Нужен текст с высокой уникальностью. Количество разделов на сайте ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен рерайт/копирайт текстов строительной тематики(страницы услуг). Тематика достаточно специфическая, потому нового ничего не придумаешь, подойдёт рерайт с элементами копирайта. Обязательно - тексты должны быть легко читаемые, без корявых подборов синонимов, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Здравствуйте! Необходимо написание информационных текстов для сайта по промышленной тематике: металлообработка, изготовление металлоконструкций, производство металлический деталей и запчастей, ремонт станков и производственного оборудования.Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен текст на тему ремонта генераторов. Особых познаний в механике не требуется - текст больше коммерческий, с описанием услуги. Подробное задание в приложенном файле (в нем же ссылка на требования к оформлению и сервисам ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Открыт новый набор авторов в команду женского сайта (работа для девушек, женщин, бабушек). Необходимо писать рерайт из нескольких источников с использованием ключевых слов. Четкое ТЗ, интересные темы, возможность самостоятельно выбирать, о чем писать. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Информационная статья об охоте в сентябре (на территории России). - На кого открыта охота в сентябре. - Подробнее про охоту в сентябре на лося, на кабана, на теретева, на глухаря, на утку. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $26
Требуется написать серию статей на женскую тему, а также на тему здоровье. - около 3 ключей на 1000 знаков, но проверять по разным программам (Адвего, к примеру), я не требую. Только качественный от вас текст. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать несколько статей 3000-5000 збп каждая. Для начала пишите первую статью (оплачиваемая), если все нормально, будем работать с Вами дальше. Пример как писать скину. Оплата 25р/1000 збп Отличный вариант для ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно за три дня написать 15 текстов по производственной тематике. 65 рублей - 1000 символов. Более высокую стоимость не рассматриваю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад