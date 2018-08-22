Сделать текст для книги из видео

Нужен обзор товаров для рыбной ловли от копирайтера "в теме". Оплата - 150 рублей за тысячу знаков. Объем - 2-5 тысяч знаков. Пожалуйста, сразу присылайте примеры работ, желательно про рыболовство. Без этого заявка рассматриваться не будет. ...