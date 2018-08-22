Ищу копирайтера для наполнения сайта описаниями - 30р за 1000 символов. Сайт туристической тематики, нужны описания для объектов в справочнике: музеи, памятники и т.д. Длина 200-500 символов в каждом, общее количество ...
Сделать текст для книги из видео
Необходимо сделать текст для художественной книги из видео мастер-класса.
Продолжительность видео 7 часов.
Говорит 1 спикер.
Транскрибация готова.
Тематика: интернет-маркетинг
Что значит подготовить текст для книги:
1. Сделать структуру (заголовки, подзаголовки) логичную
2. Текст привести в художественный вид
3. При необходимости вставить изображения из видео скриншотом
В отклике:
1) Прикрепляйте примеры работ
2) Указывайте стоимость
3) Время на выполнение
Заявки фрилансеров
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