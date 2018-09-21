Копирайт для интернет-магазина сантехники2

Необходимо написать сео-статьи для сайта строительной тематики.

Около 20 000 символов. Около 20 продающих сео-статей для интернет-магазина сантехники.

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Подача информации статей основного раздела – мы компания, продаем товары.

У каждой статьи должны быть.

1. Название Title – до 80 символов с самыми частотными ключевыми словами.

2. Описание Description до 100 символов. Краткаяаннотация к статье с ключевыми словами.

3. Тег h1 – до 80 символов заголовок статьи с самыми частотнымиключевыми словами.

4. Остальное количество символов – основное тело статьи.

В теле каждой статьи название города 1-2 раза. В титле, ш1 и дескрипшене упоминание города по 1 разу.

Статьи должны быть написаны с учетом духа компании. Просьба написать строгим деловым языком без няшечек, улюлюканий и речевых оборотов из простонародья.

Подача информации статей – мы компания, оказываем услуги. Не аналитика ни о чем, не рерайт выдранный из контекста непонятной статьи не по теме, не просто информация по теме, не рассуждения и тд А именно копирайт в стиле «мы компания, оказываем конкретные услуги». Копирайт продающий, написанный взрослым языком.