Копирайт для интернет-магазина сантехники2

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок193 просмотра

Необходимо написать сео-статьи для сайта строительной тематики.

Около 20 000 символов. Около 20 продающих сео-статей для интернет-магазина сантехники.

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Подача информации статей основного раздела – мы компания, продаем товары.

У каждой статьи должны быть.

1.      Название Title – до 80 символов с самыми частотными ключевыми словами.

2.      Описание Description до 100 символов. Краткаяаннотация к статье с ключевыми словами.

3.      Тег h1 – до 80 символов заголовок статьи с самыми частотнымиключевыми словами.

4.      Остальное количество символов – основное тело статьи.

В теле каждой статьи название города 1-2 раза. В титле, ш1 и дескрипшене упоминание города по 1 разу.

Статьи должны быть написаны с учетом духа компании. Просьба написать строгим деловым языком без няшечек, улюлюканий и речевых оборотов из простонародья. 

Подача информации статей – мы компания, оказываем услуги. Не аналитика ни о чем, не рерайт выдранный из контекста непонятной статьи не по теме, не просто информация по теме, не рассуждения и тд А именно копирайт в стиле «мы компания, оказываем конкретные услуги». Копирайт продающий, написанный взрослым языком.

7 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$50
2 дня
Как всегда копирайт отличный
Спасибо - отлично поработали! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад

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