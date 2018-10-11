Написание серии статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки176 просмотров

Здравствуйте!

 

Нужно написать несколько статей.  Тематика – лотереи мира. Если уже есть материалы этой тематики – присылайте ссылки -  будет большим плюсом.

Требования стандартные – уникальность и ключевые фразы. Если вы умеете выдавать сразу оптимизированный текст – очень хорошо. Количество

статей – 5. Дальше может быть больше Объем каждой статьи – 12000-15000 без пробелов.   Цена – 55 рублей  за 1000. Если качество будет высоким – увеличим до 60. Жду предложений.

Написание статей
7 лет назад
dark0n
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

valery42
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
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Заявки фрилансеров

valery42
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад