Написание серии статей

Здравствуйте!

Нужно написать несколько статей. Тематика – лотереи мира. Если уже есть материалы этой тематики – присылайте ссылки - будет большим плюсом.

Требования стандартные – уникальность и ключевые фразы. Если вы умеете выдавать сразу оптимизированный текст – очень хорошо. Количество

статей – 5. Дальше может быть больше Объем каждой статьи – 12000-15000 без пробелов. Цена – 55 рублей за 1000. Если качество будет высоким – увеличим до 60. Жду предложений.