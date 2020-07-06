Нужно написать SEO тексты к 30 разделам сайта

Примерно по 3500 знаков с пробелами. Тематика - свет. Есть сайт-источник, где можно брать основу для текстов. Например, https://www.wayfair.com/lighting/cat/lighting-c215735.html

В предложении укажите, пожалуйста, стоимость за 30 текстов и сроки выполнения.