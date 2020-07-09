Написание уникального текста на английском

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Закрыт23 заявки490 просмотров

Добрый день!

Необходимо подготовить уникальный текст на английском на тему "Top English learning lifehacks".

Необходимо разделить текстовый документ на такие разделы:

1. Содержание

2. Вступление

3. Топ 10 лайфхаков по категории reading

4. Топ 10 лайфхаков по категории writing

5. Топ 10 лайфхаков по категории listening

6. Топ 10 лайфхаков по категории speaking

7. Послесловие

Все лайфхаки необходимо коротко описать. 

В целом документ должен содержать около 7-10 страниц текстового материала

Прошу указать вашу цену за подготовку такой работы и буду рад сотрудничеству!

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