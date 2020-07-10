Написать 3-5 текстов о туризме

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Закрыт43 заявки664 просмотра

3-5 текстов о туризме. 2000-2200 символов. Ключевые слова передадим исполнителю. 

Требования к контенту и уникальности:-- рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;-- у статьи должно быть уникальное и содержательное название;-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;-- статьи от первого лица (я, мы, наша компания и др.) допустимы только при наличии такого условия в ТЗ или по согласованию с заказчиком.Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Текст.ру.

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