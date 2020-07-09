Отформатировать текст для Википедии

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Закрыт28 заявок763 просмотра

Необходимо отформатировать готовую статью, около 10 000 знаков, для дальнейшей публикации на Википедии. Ничего писать не надо, только форматирование, согласно правилам Википедии. В отклике пиши вашу стоимость/сроки выполнения работы.

5 лет назад
guest_15943052888384
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Хамидулла
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ангелина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Ирина
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
38 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Ева
 
21 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
26 лет
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5 лет назад
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Елена
 
56 лет
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5 лет назад
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Дарья
 
34 года
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5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
26 лет
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Софья
 
26 лет
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Вероника
 
24 года
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Ергакова
 
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Леонид
 
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Михаил
 
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Алёна
 
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Мария
 
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4 года назад
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Елена
 
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Регина
 
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Дмитрий
 
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Даниил
 
21 год
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Алёна
 
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Марк
 
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4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
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Татьяна
 
36 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
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Была
5 лет назад
5 лет назад