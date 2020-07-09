Нужен копирайтер на проект, примерно 20 текстов. Четкое ТЗ, разъяснения и своевременная оплата от нас, качество и соблюдение сроков от вас. Оплата - 50р/1000 збп
Информативные статьи
Необходимо быстро (за 10 дней) написать(10) развлекательных статей на тему рынка .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг48 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется копирайтер любящий и знающий жизнь животных, прежде всего собак, особенно пуделей.Копирайтинг64 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем автора в нашу молодую команду. О проекте: Отраслевой информационный ресурс для поставщиков товаров на маркетплейсы. Задача проекта - генерация полезного контента для продавцов; повышение уровня информированности о площадках ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо отформатировать готовую статью, около 10 000 знаков, для дальнейшей публикации на Википедии. Ничего писать не надо, только форматирование, согласно правилам Википедии. В отклике пиши вашу стоимость/сроки выполнения работы.Копирайтинг28 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Ищу профессионального аналитика для обзоров спортивных событий. В данный момент нужно 10 статей о любых предстоящих событий. Виды спорта, которые интересуют: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, единоборства, теннис. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание контента для телеграм канала. Канал позиционируется как псевдоавторский с историями про виды алкоголя, правилами его употребления и сочетаемости с едой.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо подготовить уникальный текст на английском на тему "Top English learning lifehacks". Необходимо разделить текстовый документ на такие разделы: 1. Содержание 2. Вступление 3. Топ 10 ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Все подробности в Лс. Если есть аккаунт, то это повысит Ваши шансы. Единственной, что сразу скажу (объем одной статьи от 2000 знаков) Цену предлагайте свою. Всех выслушаю.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
нужно грамотно перепечатать текст с фотографий в формат Word объем 20 страниц, материал юридические документы необходимо выполнить все в срок, сроки обговорим личноКопирайтинг100 заявокЗакрыт5 лет назад
Подробное ТЗ в ЛСКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад