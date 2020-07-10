Быстрый копирайтер

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Закрыт42 заявки1102 просмотра

написать текст объемом 20-25 тысяч знаком

не должно быть проблем с электричеством, компом и т. п. 

Грамотность. Пунктуальность. Ответственность. Честность.

5 лет назад
ivan2017
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