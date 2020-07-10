Нужен копирайтер на проект, примерно 20 текстов. Четкое ТЗ, разъяснения и своевременная оплата от нас, качество и соблюдение сроков от вас. Оплата - 50р/1000 збп
Быстрый копирайтер
написать текст объемом 20-25 тысяч знаком
не должно быть проблем с электричеством, компом и т. п.
Грамотность. Пунктуальность. Ответственность. Честность.
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