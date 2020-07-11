Разработать технологическую инструкцию по изготовлению стержней из ХТС

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Закрыт1 заявка439 просмотров

Разработать ТИ по  ГОСТ 3.1105-2011 по  Альфа сет процессу на  оборудование смеситель непрерывного действия. Содержание смолы 1.5 от песка отвердителя 25% от смолы.

Необходимую информацию дополнительно направлю.

5 лет назад
technolog-metall
Сергей 
43 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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