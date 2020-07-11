Создать опросник для пользователя в виде Quiz

Добрый день, для информационной статьи нужно создать 10 игровых вопросов.

Информационный запрос под который это делается "Идеи для дачи". Тематика ландшафтного дизайна.

Пример квиза https://onlinequiz.ru/miscellaneous1/.

Для определения исполнителя напишите 1 вариант вопроса и ответов к нему по тематике. Лучший соответственно и будет создавать весь квиз.