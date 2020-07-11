Создать опросник для пользователя в виде Quiz

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Закрыт17 заявок671 просмотр

Добрый день, для информационной статьи нужно создать 10 игровых вопросов.

Информационный запрос под который это делается "Идеи для дачи". Тематика ландшафтного дизайна.

Пример квиза https://onlinequiz.ru/miscellaneous1/.

Для определения исполнителя напишите 1 вариант вопроса и ответов к нему по тематике. Лучший соответственно и будет создавать весь квиз. 

5 лет назад
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