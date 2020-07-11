Написать статью на тему автомобили

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Закрыт15 заявок635 просмотров

Требуется писать статьи для автомобильного информационного сайта. Тексты качественные, объемные от 8000 знаков. В тексте должны быть картинки по теме, h2, пронумерованные и маркированные списки. Текст наполняется прямо в админке сайта на вордпресс. Сайт autostuk.ru

Тема статьи: ТНВД (топливный насос высокого давления). В содержании должны быть: что такое ТНВД, конструкция, принцип действия, виды поломок, ремонт.

Стоимость за один текст 500 р.

Для начала один текст в три дня.

WordPress
5 лет назад
rus8484
Руслан 
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Заявки фрилансеров

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