Требуется разместить готовый отзыв на Яндекс.Картах Порядок выполнения работы: 1. Авторизоваться в сервисах Яндекс 2. Перейти на Яндекс.Карты и найти при помощи поиска нужную организацию (для проверки правильности найденной организации ...
Написать статью на тему автомобили
Требуется писать статьи для автомобильного информационного сайта. Тексты качественные, объемные от 8000 знаков. В тексте должны быть картинки по теме, h2, пронумерованные и маркированные списки. Текст наполняется прямо в админке сайта на вордпресс. Сайт autostuk.ru
Тема статьи: ТНВД (топливный насос высокого давления). В содержании должны быть: что такое ТНВД, конструкция, принцип действия, виды поломок, ремонт.
Стоимость за один текст 500 р.
Для начала один текст в три дня.
Заявки фрилансеров
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