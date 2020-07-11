Написать статью на тему автомобили

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Тема статьи: ТНВД (топливный насос высокого давления). В содержании должны быть: что такое ТНВД, конструкция, принцип действия, виды поломок, ремонт.

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