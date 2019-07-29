rus8484

Руслан rus8484

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнять сайт

    Требуется наполнять сайт autoaurus.ru. Статьи с уникализированными картинками, проставлять alt. Объем разный.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статью на тему автомобили

    Требуется писать статьи для автомобильного информационного сайта. Тексты качественные, объемные от 8000 знаков. В тексте должны быть картинки по теме, h2, пронумерованные и маркированные списки. Текст наполняется прямо в админке сайта на вордпресс. Сайт autostuk.ru ...

    WordPress
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать в вордпрессе правый сайдбар

    $5

    Требуется сделать правый сайдбар. Сейчас по умолчанию в теме можно выбирать, где показывать сайдбар, справа или слева. Надо сделать, чтобы можно было два включать. Сайдбар создан, надо его вывести в правой колонке. Сайт autostuk.ru

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создать в вордпрессе правый сайдбар
WordPress
Было приятно иметь дело с Русланом. Понятная задача, моментальная оплата сразу после выполнения, постоянно на связи. Никаких проблем. Определенно рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо. Быстро и качественно.
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