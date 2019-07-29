Требуется наполнять сайт autoaurus.ru. Статьи с уникализированными картинками, проставлять alt. Объем разный.
Сайты «под ключ»10 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется наполнять сайт autoaurus.ru. Статьи с уникализированными картинками, проставлять alt. Объем разный.
Требуется писать статьи для автомобильного информационного сайта. Тексты качественные, объемные от 8000 знаков. В тексте должны быть картинки по теме, h2, пронумерованные и маркированные списки. Текст наполняется прямо в админке сайта на вордпресс. Сайт autostuk.ru ...
Требуется поднять доход с сайта autostuk.ru. Ваши предложения?
Требуется сделать правый сайдбар. Сейчас по умолчанию в теме можно выбирать, где показывать сайдбар, справа или слева. Надо сделать, чтобы можно было два включать. Сайдбар создан, надо его вывести в правой колонке. Сайт autostuk.ru