Создать в вордпрессе правый сайдбар

Требуется сделать правый сайдбар. Сейчас по умолчанию в теме можно выбирать, где показывать сайдбар, справа или слева. Надо сделать, чтобы можно было два включать. Сайдбар создан, надо его вывести в правой колонке. Сайт autostuk.ru