Написать ASO описание для приложения в AppStore и PlayMarket

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Закрыт3 заявки751 просмотр

Необходимо написать описательный текст для сторов.

Понимание, что такое ASO оптимизация , для того чтобы данное описание помогало в продвижение приложения в сторах. 

Пишите стоимость и примеры ваших работ в схожей тематике (описание приложение в сторах) 

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