Сделать рерайт статьи на английском языке не более чем за 3 дня

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Закрыт13 заявок533 просмотра

Добрый день, Уважаемые копирайтеры!

Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How To Kill A Tree Without Cutting It Down?

Объем статьи: 10 000 збп.

Рерайт уникальный - от 85%  по etxt.biz.

Ключи: 

- how to kill a tree without anyone knowing

- how to kill an oak tree

- how to kill a tree without cutting it down

- tree killer poison

- how to kill pine trees

- how can i kill a tree

- tree poison chemical

- how to destroy a tree without cutting

Статьи, с которых необходимо взять информацию для написания статьи:

https://backyardables.com/how-to-kill-a-tree-without-cutting-it-down/

https://backyardables.com/how-to-kill-a-tree-without-anyone-knowing/

Срок выполнения 3 дня. 

В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.

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