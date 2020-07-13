Написать статью на тему интернет-маркетинга

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Закрыт11 заявок486 просмотров

Задача — написать уникальную статью на тему: "Трекеры для арбитража трафика в 2020 году: как они работают + кейс по использованию".

Требования к исполнителю:

— Понимание темы арбитража трафика и вебмастеринга (если не понимаете, не беритесь);

— Грамотный русский язык;

— Умение писать кратко и емко.

Требования к статье:

— Объем — 9к символов;

— Уникальная и практичная;

— Структуированная: подзаголовки + маркированные списки + изображения;

— Без воды и длинных предисловий;

Наличие в статье кейса по использованию одного из ТОПОвых трекеров;

*** Вы должны самостоятельно подобрать ассоциативные ключевые слова, связанные с темой статьи, и гармонично вписать их в текст.

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