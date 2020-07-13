Требуется написать около 40 статей для сайта по услугам сантехника Высокая уникальность, качественный текст. ТЗ имеется. Символика от 3000 до 4000 символов. ТЗ предоставлю в ЛС
Контент по тематике похудение, ЗОЖ
Здравствуйте!
1. Важно: автор должен владеть темой: диетолог/нутрициолог и/или фитнес-тренер с возможностью подтверждения документами/фотографиями.
2. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли.
3. Необходимо 10 статей по ЗОЖ-тематике (3-8 тысяч знаков каждая). В заявке просьба написать:
А. Стоимость за 1000 символов без пробелов;
Б. Сколько сможете создавать контента в неделю при комфортной загрузке?
В. Какой опыт в данной сфере?
Г. Портфолио по тематике (если имеется).
Д. Есть ли опыт в публикации контента на сайт?
P.S. Просьба отвечать только в проект.
P.P.S. После удачного сотрудничества могут быть новые заказы по данной тематике.
Заявки фрилансеров
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