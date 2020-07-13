Контент по тематике похудение, ЗОЖ

Здравствуйте!

1. Важно: автор должен владеть темой: диетолог/нутрициолог и/или фитнес-тренер с возможностью подтверждения документами/фотографиями.

2. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли.

3. Необходимо 10 статей по ЗОЖ-тематике (3-8 тысяч знаков каждая). В заявке просьба написать:

А. Стоимость за 1000 символов без пробелов;

Б. Сколько сможете создавать контента в неделю при комфортной загрузке?

В. Какой опыт в данной сфере?

Г. Портфолио по тематике (если имеется).

Д. Есть ли опыт в публикации контента на сайт?

P.S. Просьба отвечать только в проект.

P.P.S. После удачного сотрудничества могут быть новые заказы по данной тематике.