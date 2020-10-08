Тексты для разделов сайта

Добрый день. сайт https://dance-center.in.ua/

Нужно написать семь СЕО текстов для разделов сайта:

1. Zumba (что такое зумба, чем она интересна, какая польза?)

2. Fitness Intensive (что такое фитнес, почему им нужно заниматся, почему именнов нашем центре?)

3. Pilates (что такое пилатес, какая польза?)

4. Hip Hop (чем интересно это направление, какие тренды в мире, почему это направления для молодежи?)

5. Бальные танцы - 9что такое бальные танцы, какие программы и какие танцы в них танцуют, почему именно наша школа?)

6. Социальные танцы (Бачата. Сальса) - ( что это за танцы?)

7. Текст для главной страницы сайта - (немного истории центра, какие направления. кто наши тренеры, где мы находимся?)

Тексты должны быть уникальны при этом читабельны и без воды!