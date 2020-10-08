Тексты для разделов сайта

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Завершен29 заявок948 просмотров

Добрый день.  сайт https://dance-center.in.ua/

Нужно написать семь СЕО текстов для разделов сайта:

1. Zumba (что такое зумба, чем она интересна, какая польза?)

2. Fitness Intensive (что такое фитнес, почему им нужно заниматся, почему именнов нашем центре?)

3. Pilates (что такое пилатес, какая польза?)

4. Hip Hop (чем интересно это направление, какие тренды в мире, почему это направления для молодежи?)

5. Бальные танцы - 9что такое бальные танцы, какие программы и какие танцы в них танцуют, почему именно наша школа?)

6. Социальные танцы (Бачата. Сальса) - ( что это за танцы?)

7. Текст для главной страницы сайта - (немного истории центра, какие направления. кто наши тренеры, где мы находимся?)

Тексты должны быть уникальны при этом читабельны и без воды!

5 лет назад
afinskiy
Иван 
40 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
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2 года назад
5 лет назад
$18
4 дня
Escrow
Хорошие тексты, все отлично!
Приятный человек! Творческие задачи. Оплата в полном размере, в срок. Сотрудничеством довольна. С удовольствием продолжу =)

Заявки фрилансеров

AllaIvannikova
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