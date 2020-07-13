Копирайтер на разработку лендинга

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Закрыт2 заявки319 просмотров

Для разработки собственного лендинга ищем копирайтера

Тематика: "Интернет маркетинг стоматологических клиник"

Важно понимание ниши "маркетинг медицинских услуг", терминологии, акцентов, влияющих на решение, и иметь опыт написания продающих текстов.

Оплата за реализованный проект.

Присылайте, пожалуйста, сразу в первом отклике ссылки на свои работы, портфолио и стоимость ваших услуг.

Работа в удаленном формате.

5 лет назад
vlikhobabin
Вячеслав 
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5 лет назад

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Елена
 
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