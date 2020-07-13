Написать текст и выложить товары

$95
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Закрыт18 заявок681 просмотр

Добрый день

Для интернет-магазина вейпов (электронных сигарет), нужно:

Написать 20 текстов к устройствам (2500 збп, можно рерайт из нескольких статей), и добавить эти 20 товаров на сайт (CMS Shop Script 7)

Выложить еще 20 простых позиций (испарители) без написания текстов

Требования:

- опыт постинга товаров (желательно шопскрипт)

- опыт написания статей с 95% уникальности по Адвего

- опыт написания на вейп тематику (или хорошо знать устройства вейпов) - обязательно!

Срок: 10 дней

Оплата: 6700 рублей

Написание статей
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bigkir
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