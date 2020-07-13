Необходимо написать описательный текст для сторов. Понимание, что такое ASO оптимизация , для того чтобы данное описание помогало в продвижение приложения в сторах. Пишите стоимость и примеры ваших работ в схожей ...
Написать текст и выложить товары
Добрый день
Для интернет-магазина вейпов (электронных сигарет), нужно:
Написать 20 текстов к устройствам (2500 збп, можно рерайт из нескольких статей), и добавить эти 20 товаров на сайт (CMS Shop Script 7)
Выложить еще 20 простых позиций (испарители) без написания текстов
Требования:
- опыт постинга товаров (желательно шопскрипт)
- опыт написания статей с 95% уникальности по Адвего
- опыт написания на вейп тематику (или хорошо знать устройства вейпов) - обязательно!
Срок: 10 дней
Оплата: 6700 рублей
Заявки фрилансеров
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