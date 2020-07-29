viccctoriiia

Нужен парень или девушка для начитки текста. Тема текста одна — это аудио экскурсии по Украине, меняются только локации. Примеры работ которые нас устраивают можно прослушать по этой ссылке https://izi.travel/browse/17373c08-65dd-4505-83d2-945c1ac9cdc9?lang=ruОсновное требование от исполнителя:- грамотная речь.