viccctoriiia

Требуется дизайнер, для проекта на разработку фирменного стиля, дизайна логотипа, собственного бренда
Фирменный стиль1 исполнитель
Закрыт
3 года назад
Требуется дизайнер, для проекта на разработку фирменного стиля, дизайна логотипа, собственного бренда
Нужен парень или девушка для начитки текста. Тема текста одна — это аудио экскурсии по Украине, меняются только локации. Примеры работ которые нас устраивают можно прослушать по этой ссылке https://izi.travel/browse/17373c08-65dd-4505-83d2-945c1ac9cdc9?lang=ruОсновное требование от исполнителя:- грамотная речь.
Нужно очистить аудио запись от шума и сделать чистку голоса
Надо написать текст для экскурсии, чтобы он был интересный, доступный, непринуждённый, лёгкий к восприятию, можно добавить немного юмора (уместный по контексту).