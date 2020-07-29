viccctoriiia

Виктория Швайка viccctoriiia

 
27 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей